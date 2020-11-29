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ميلان يهزم فيورنتينا ويعزز صدارته

ميلان فيورنتينا
ميلان رفع رصيده إلى 23 نقطة

ميلان يهزم فيورنتينا ويعزز صدارته

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ميلان - د ب أ

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واصل ميلان انطلاقته الرائعة في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم وعزز صدارته لجدول المسابقة بفوز ثمين 2 - صفر على فيورنتينا يوم الأحد في المرحلة التاسعة من المسابقة.

وتغلب ميلان على غياب مهاجمه السويدي المخضرم والخطير زلاتان إبراهيموفيتش وحقق فوزا ثمينا ومستحقا على فيورنتينا بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط أمام جاره ومنافسه التقليدي العنيد انتر ميلان وذلك بعد تسع مباريات لكل منهما في المسابقة.

وتجمد رصيد فيورنتينا عند ثماني نقاط في المركز السادس عشر علما بأنها الهزيمة الثانية على التوالي للفريق وهي الثالثة له مقابل تعادل واحد في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى ميلان الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما أليسيو رومانيولي وفرانك كيسي في الدقيقتين 17 و27 من ضربة جزاء كما أهدر كيسي ضربة جزاء أخرى للفريق في الدقيقة 40 .

وفي الشوط الثاني ، تراجعت حدة الخطورة على المرميين وأهدر الفريقان الفرص القليلة التي سنحت لهما لينتهي اللقاء بالفوز الثمين لميلان.

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