أرتيتا مدرب أرسنال لا يشعر بالقلق من الإقالة

تراجع أرسنال إلى المركز 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خامس هزيمة هذا الموسم يوم الأحد لكن المدرب ميكل أرتيتا قال إنه غير قلق من فقدان منصبه رغم البداية السيئة للموسم.



وفاز وولفرهامبتون واندرارز 2-1 باستاد الإمارات بفضل هدفي بيدرو نيتو ودانييل بودينس، وهي نتيجة أبقت رصيد أرسنال عند 13 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف توتنهام هوتسبير المتصدر بعد عشر مباريات.



وأقيل أوناي إيمري من تدريب أرسنال قبل عام تماما حين كان الفريق اللندني في المركز الثامن، لكن أرتيتا قال إن تركيزه على مستقبل الفريق وليس مستقبله هو.



وأبلغ أرتيتا الصحافيين: أدرك منذ اليوم الذي أصبحت فيه مدربا أنني قد أتعرض للإقالة أو أترك النادي لكني لا أدري ما سيحدث في هذه المهنة، أعرف أن هذا سيحدث لكن هذا لا يقلقني على الإطلاق، اهتمامي الوحيد هو استخراج أفضل ما عند اللاعبين وخدمة النادي بأفضل طريقة ممكنة.



وخسر أرسنال آخر ثلاث مباريات بملعبه في الدوري ويمر بأسوأ بداية موسم منذ 1981-1982، وسدد كرتين فقط داخل إطار المرمى من بين 13 تسديدة له في اللقاء وكان هدف التعادل الذي أحرزه غابرييل في الشوط الأول العاشر له في الدوري هذا الموسم، وهو ما يزيد بهدف واحد فقط على فولهام صاحب المركز 19.



وقال أرتيتا: يمكننا الفوز على أي فريق لكن قد نخسر أيضا لأن الفوارق ضئيلة للغاية، نريد تسجيل المزيد من الأهداف بالتأكيد. أمامنا مهمة في غاية الصعوبة.