استبعاد ليفاندوفسكي ونوير من مباراة بايرن وأتلتيكو

أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الاثنين عدم سفر الثلاثي مانويل نوير وروبرت ليفاندوفسكي وليون غوريتسكا برفقة الفريق إلى إسبانيا لخوض المباراة المقررة أمام أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك إنه سيريح اللاعبين الثلاثة، وذلك في ظل ازدحام جدول مباريات الفريق، وحسم بايرن حامل اللقب بالفعل تأهله إلى دور الستة عشر بالبطولة الأوروبية.

وأعلن فليك أن ألكسندر نوبل المنتقل نهاية الموسم الماضي من شالكه سيحل مكان مانويل نوير في حراسة مرمى بايرن في مباراة الفريق الإسباني.