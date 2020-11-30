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الاتحاد الإنجليزي يحقق في عبارة "عنصرية" لكافاني

كافاني مانشستر يونايتد ساوثهامبتون
كافاني سجل هدفين في المباراة الأخيرة

الاتحاد الإنجليزي يحقق في عبارة "عنصرية" لكافاني

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مانشستر - رويترز

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يحقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في تعليق لمهاجم مانشستر يونايتد إدينسون كافاني والذي تضمن عبارة إسبانية ربما تحمل في طياتها إساءة عنصرية.

وقاد كافاني القادم من أوروغواي فريقه يونايتد لقلب تأخره والفوز 3-2 على مضيفه ساوثهامبتون في الدوري عندما أحرز هدفين وهيأ الهدف الثالث بعد نزوله بديلا عقب الاستراحة بين شوطي المباراة.

وردا على رسالة تهنئة عبر "إنستغرام" كتب كافاني بالإسبانية: شكرا أيها الزنجي. وظهر التعليق على الموقع بعد المباراة بوقت قصير قبل حذفه في وقت لاحق.

ويواجه كافاني الإيقاف لثلاث مباريات على أقل تقدير إذا أقر الاتحاد الانجليزي للعبة أن التعليق ينطوي على إساءة عنصرية طبقا للمادة الثالثة من لوائحه.

وكان لاعب ليفربول السابق لويس سواريز وهو من أوروغواي أيضا عوقب بالإيقاف لثماني مباريات عندما استخدم نفس الكلمة خلال مشادة مع الفرنسي باتريس إيفرا مدافع يونايتد في 2011.

وأحرز كافاني ثلاثة أهداف ليونايتد في الدوري منذ انضمامه إليه في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

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