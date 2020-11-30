تأجيل الأولمبياد يكلف طوكيو 3 مليارات دولار

كشفت تقارير إعلامية يابانية يوم الاثنين، أن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو لمدة عام واحد، سيكلف اليابان نحو 300 مليار ين (2.9 مليار دولار)، منها 100 مليار ين تتعلق بإجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على أن تحدد اللجنة المنظمة وحكومة طوكيو والحكومة اليابانية كيفية تقاسم العبء.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستتحمل جزءا من التكاليف الإضافية للتأجيل، لكنها لم تكشف عن تفاصيل حتى الآن.

وكان متوقعا أن تبلغ تكاليف استضافة أولمبياد طوكيو 1.35 تريليون ين، قبل أن تعلن اليابان واللجنة الأولمبية الدولية في مارس الماضي تأجيل الأولمبياد لمدة عام واحد بسبب جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، أن تقريرا مؤقتا سيصدر بعد غد الأربعاء من قبل اللجنة المنظمة للأولمبياد وحكومة طوكيو والحكومة اليابانية، بشأن معايير مكافحة عدوى فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة أن تكاليف تلك الإجراءات، تتضمن تكاليف إقامة البنى الأساسية للرعاية الصحية ومنها نظام إجراء الفحوص وشراء المعدات والأدوات اللازمة لجهود مكافحة انتشار الفيروس.