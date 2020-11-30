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دوري أبطال أوروبا: الفرنسية ستيفاني فرابار تدخل التاريخ

ستيفاني فرابار
فرابار أول امراة تقود مباراة في أهم بطولة قارية

دوري أبطال أوروبا: الفرنسية ستيفاني فرابار تدخل التاريخ

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باريس - فرانس برس

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ستدخل الفرنسية ستيفاني فرابار التاريخ بعد تعيينها لقيادة مباراة الأربعاء بين يوفنتوس الإيطالي وضيفه دينامو كييف الأوكراني، لتصبح بذلك أول امرأة تقود لقاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري للعبة.

وسبق لابنة الـ36 عاما أن دخلت التاريخ كأول امرأة تقود مباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ثم كررت الإنجاز ذاته بقيادتها مباراة الكأس السوبر الأوروبية بين تشيلسي وليفربول الإنجليزيين عام 2019، قبل أن تسجل الشهر الماضي بدايتها في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين امرأة لقيادة مباراة في المسابقة الأهم على الإطلاق على صعيد الأندية.

ويلتقي يوفنتوس مع دينامو كييف الأربعاء في تورينو ضمن منافسات المجموعة السابعة التي حسمت بطاقتاها إلى ثمن النهائي لصالح بطل إيطاليا في المواسم التسعة الماضية وبرشلونة الإسباني قبل جولتين على ختام دور المجموعات.

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