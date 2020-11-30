ريال مدريد مهدد بفقدان هازارد حتى نهاية العام الجاري

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين، أن لاعبه البلجيكي إيدين هازارد يعاني مجددا من إصابة عضلية، وهو ما يهدد بغيابه حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف النادي في بيان مقتضب أن الفحوص التي أجريت لهازارد كشفت عن أنه يعاني من "إصابة عضلية في الفخذ الأيمن". ولم يحدد ريال مدريد الموعد المتوقع لعودة هازارد، لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن اللاعب سيغيب لمدة 20 يوما أخرى، وربما لا يعود إلى الملاعب مجددا خلال العام الجاري.

وكان هازارد قد انضم إلى ريال مدريد في بداية الموسم الماضي مقابل 115 مليون يورو قادما من تشيلسي الإنجليزي، لكنه عانى خلال موسمه الأول من إصابة وعملية جراحية في الكاحل، وشارك أساسيا في 14 مباراة فقط. وفي الموسم الجاري، شارك هازارد أساسيا في ثلاث مباريات فقط، إذ عانى من إصابة إلى جانب إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجرى تبديل هازارد خلال الشوط الأول من مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس يوم السبت، بسبب ألام في الفخذ الأيمن.

ويغيب هازارد عن صفوف ريال مدريد في عدد من المباريات من بينها مباراتاه أمام أشبيلية وأتلتيكو مدريد في الدوري ومباراته أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا في الأسبوع المقبل.

ولم يسافر هازارد برفقة الفريق إلى أوكرانيا لخوض المباراة المقررة أمام شاختار دونيتسك الثلاثاء في دوري الأبطال.