شكوك حول لحاق دي خيا بمواجهة يونايتد وباريس

أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أنه لا يدري ما إذا كان ديفيد دي خيا سيتعافى في الوقت المناسب قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء عقب إصابة الحارس الإسباني في الركبة.

وأصيب دي خيا بعد اصطدام ركبته بالقائم أثناء محاولته الفاشلة لإنقاذ تسديدة جيمس وارد-براوس لاعب وسط ساوثهامبتون التي سكنت الشباك واستبدل بين شوطي المباراة التي فاز بها يونايتد 3-2.

وأبلغ سولشار "سكاي سبورتس": سنجري تقييما لحالة دي خيا. أتمنى أن يكون على ما يرام قبل مباراة الأربعاء لكني لست متأكدا.

واستبدل دي خيا بالحارس الثاني دين هندرسون الذي لم يحصل سوى على فرص قليلة منذ عودته من إعارة إلى شيفيلد يونايتد، وقال سولشار: دين لعب جيدا. إنه حارس اعتاد على الصوت العالي. يرغب في تنظيم الفريق. لم يكن بحاجة للتصدي لكرات خطيرة لكننا كنا في أيد أمينة.

ويتصدر يونايتد المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط من أربع مباريات.