غوارديولا ينوي اتباع "التناوب" في مباراة بورتو

ينوي بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اتباع سياسة التناوب في مواجهة بورتو خارج الديار بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وقال إن استبعاد أي لاعب من التشكيلة لن يكون لأنه يعطيه راحة.



وضرب المرض والإصابات تشكيلة سيتي في بداية الموسم الجديد لكن فريق غوارديولا بدا في أفضل حالاته خلال انتصاره 5-صفر على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.



وغاب كيفن دي بروين وكايل ووكر عن فوز سيتي خارج ملعبه على أولمبياكوس في دوري الأبطال الأسبوع الماضي، وقال غوارديولا إن المستوى الحالي للاعبين هو كل ما يهمه.



وأبلغ غوارديولا الصحافيين: الأمر لا يتعلق بالراحة. كيفن كان مرهقا قليلا ذهنيا.. هذا صحيح، لكن في الوقت الحالي أختار اللاعبين الذين في أفضل حالة أو تركيز، اعتقد اللاعبون أنني أريح البعض بسبب سياسة التناوب، سيكون خطأ كبيرا.



وتأهل سيتي إلى أدوار خروج المهزوم في دوري الأبطال بعد أربعة انتصارات متتالية في المجموعة الثالثة، وأحد اللاعبين الذين استغلوا الفرصة هو جون ستونز، وبدا أن المدافع خرج من حسابات غوارديولا بعد انضمام روبن دياز ونيثن آكي لكن المدرب الإسباني أبدى إعجابه بأداء ستونز أمام أولمبياكوس وبيرنلي، وقال: كان في قمة التركيز ولم يرتكب أخطاء. ما نريده من رباعي الدفاع هو تفادي الأخطاء ومن المهاجمين تسجيل الأهداف.

