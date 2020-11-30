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كلوب: تياغو سيغيب لبعض الوقت عن ليفربول

تياغو ليفربول
تياغو تعرض إلى الإصابة مطلع الموسم الجاري

كلوب: تياغو سيغيب لبعض الوقت عن ليفربول

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ليفربول - د ب أ

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أعلن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يوم الاثنين أن لاعب وسطه الإسباني تياغو الكانتارا يحتاج لمزيد من الوقت من أجل التعافي من الإصابة في الركبة.

وتعرض تياغو للإصابة خلال التعادل مع إيفرتون 2 -2 الشهر الماضي، وهي نفس المباراة التي شهدت إصابة المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك في الركبة أيضا.

وقال كلوب: الإصابة لم تكن بمثل هذا السوء في البداية لكن بعد إعادة التقييم الطبي، فإنه لن يشارك معنا لبضعة أسابيع.

وأضاف: في يوم إصابة تياغو خلال التحام في مباراة إيفرتون، حدثت إصابة فان دايك أيضا، وبعد الفحوص بدا أن إحدى الإصابتين سيئة للغاية بينما الأخرى ليست سيئة نظرا لعدم حدوث أي كسر، واكتشفنا الآن أنه كان لها تأثير كبير على الركبة، إنه يتدرب من فترة لأخرى، لكن ليس في الوقت الراهن لأننا عرفنا ضرورة قطع بعض الخطوات الإضافية، لا يمكنني تحديد موعد تعافيه.

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