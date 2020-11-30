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مارتينيز لا يستبعد الرحيل عن بايرن نهاية الموسم

خافي مارتينيز بايرن
مارتينيز يلعب مع بايرن منذ 2012

مارتينيز لا يستبعد الرحيل عن بايرن نهاية الموسم

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ميونخ - رويترز

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أكد المدافع الإسباني خافي مارتينيز، لاعب بايرن ميونخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، يوم الاثنين أنه مستعد للرحيل عن النادي البافاري عند انتهاء عقده في ختام الموسم الحالي.

ويلعب مارتينيز (32 عاما) مع بايرن منذ 2012 وكان يفترض أن يغادر بطل أوروبا قبل بداية الموسم الحالي بعد أن أصبح خارج تشكيلة البداية خلال العام الحالي، الذي توج فيه الفريق بخمسة ألقاب.

وبعد محادثات مع المدرب هانز فليك قرر مارتينيز الاستمرار مع النادي في الموسم الحالي، لكن لا يتوقع أن يتخذ قرارا مماثلا في يونيو المقبل قائلا إنه يريد خوض تجربة جديدة في مكان مختلف قبل الاعتزال.

وقال مارتينيز قبل لقاء فريقه في دوري أبطال أوروبا مع أتلتيكو مدريد الإسباني الثلاثاء: ليس هذا الوقت المناسب لمناقشة ما سيحدث في يونيو 2021. أي شيء يمكن أن يحدث. أمضيت سنوات رائعة هنا وسنرى ما يستجد، أود خوض تجربة جديدة في أي مكان قبل الاعتزال، وحسب العقد فهذا هو عامي الأخير هنا وأنا سعيد بوجودي هنا حاليا وأنا جزء من الفريق الآن وهذا هو الأمر الأهم.

وحصد مارتينيز الكثير من الألقاب خلال وجوده مع بايرن، من بينها ثمانية ألقاب في الدوري الألماني ولقبان في دوري أبطال أوروبا وخمسة ألقاب في كأس ألمانيا، ولقب واحد في كأس العالم للأندية.

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