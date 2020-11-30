نابولي يكتسح روما في ليلة تكريم مارادونا

بقميص خاص يحمل ألوان العلم الأرجنتيني ورباعية نظيفة في شباك روما ، خلد نابولي ذكرى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا خلال فوزه الكبير 4 - صفر على روما اليوم الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وعلى استاد "سان باولو" في مدينة نابولي الإيطالية ، والذي ينتظر الموافقات الرسمية على تغيير اسمه إلى استاد "دييغو مارادونا" ، خلد نابولي ذكرى نجمه السابق مارادونا الذي وافته المنية قبل أيام وحقق فوزا غاليا على روما ليهديه إلى روح الأسطورة.



ولم يكتف نابولي بالوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا أو حمل الزهور قبل المباراة أو ارتداء الشارات السوداء مثلما كان في باقي مباريات الدوري الإيطالي وكذلك بتوقف المباريات في الدقيقة العاشرة تخليدا لرقم قميص مارادونا مع استعراض صورته في شاشات الاستاد وفي المدرجات التي ما زالت شاغرة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد ، وإنما حقق الفريق الفوز في هذه المباراة الصعبة لإهدائه إلى روح مارادونا.



واستعاد نابولي اتزانه بعد الهزيمة أمام ميلان في المرحلة الماضية وحقق الفوز اليوم بأربعة أهداف نظيفة سجلها لورنزو إنسيني والإسباني فابيان رويز والبلجيكي درايس ميرتنز وماتيو بوليتانو في الدقائق 31 و64 و81 و87 .



ورفع نابولي رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع بفارق الأهداف فقط خلف يوفنتوس وأمام روما وفيرونا.