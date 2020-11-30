وولفرهامبتون يفوز على أرسنال للمرة الأولى منذ 1979

واصل أرسنال تراجعه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما خسر 1 - 2 أمام ضيفه وولفرهامبتون يوم الأحد في المرحلة العاشرة من عمر المسابقة.

وبادر وولفرهامبتون بالتسجيل عبر لاعبه البرتغالي بيدرو نيتو في الدقيقة 27، لكن سرعان ما تعادل البرازيلي غابرييل لمصلحة أرسنال في الدقيقة 31، وأعاد البرتغالي دانييل بودينسي التقدم من جديد لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقة 42، ليمنح اللاعب البرتغالي الفوز الأول للفريق الملقب بـ(الذئاب) على أرسنال في ملعبه بالدوري الإنجليزي منذ عام 1979.

وتجمد رصيد أرسنال، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في المسابقة للمباراة الثالثة على التوالي، ولم يفز سوى في مباراة واحدة في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

في المقابل، ارتفع رصيد وولفرهامبتون، الذي استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بخسارته أمام ليستر سيتي وتعادله مع ساوثهامبتون، إلى 17 نقطة في المركز السابع.