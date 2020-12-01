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استمرار غلق مقر تدريبات نيوكاسل بعد تفشي "كورونا"

الملعب الخاص بنادي نيوكاسل

استمرار غلق مقر تدريبات نيوكاسل بعد تفشي "كورونا"

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لندن - رويترز

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ذكرت "سكاي سبورتس" يوم الثلاثاء أن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أبلغ لاعبيه بعدم الحضور إلى ملعب المران بعد تفشي كوفيد-19 في النادي.

وأصيب خمسة أفراد في النادي بكوفيد-19 حتى الآن، من بينهم ثلاثة قبل فوز نيوكاسل 2-صفر على كريستال بالاس الأسبوع الماضي واثنان آخران في بداية الأسبوع الحالي.

وقالت "سكاي سبورتس" إن مقر تدريبات نيوكاسل أغلق يوم الاثنين وسيستمر إغلاقه يوم الثلاثاء بينما يجري النادي تقييما للموقف. ولم يرد النادي بعد على طلب من رويترز للتعقيب.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الاثنين إن هناك عشر حالات إيجابية لكوفيد-19 في الاختبارات التي جرت بين 23 و29 نوفمبر لكنها لم تحدد الأندية أو الأفراد.

ولم يلعب لاعبو نيوكاسل آلان سانت-مكسيمين وآندي كارول وجمال لاسيلس ورايان فريزر وإيزاك هايدن أمام بالاس لكن النادي لم يؤكد ما إذا كانوا مصابين أو يعزلون أنفسهم بسبب فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يلتقي نيوكاسل مع أستون فيلا يوم الجمعة وإذا استطاع جمع 14 لاعبا في تشكيلته ستمضي المباراة قدما وفقا لبروتوكل الدوري الإنجليزي الممتاز الخاص بكوفيد-19.

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