إصابة البريطاني هاميلتون بفيروس كورونا

كشف الاتحاد الدولي للسيارات يوم الثلاثاء أن لويس هاميلتون بطل سباقات فورمولا-1 أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسيغيب عن سباق الصخير المقبل.



وقال فريقه مرسيدس إن هاميلتون، الذي حسم لقبه السابع في بطولة العالم الشهر الماضي وفاز بسباق البحرين يوم الأحد، على ما يرام باستثناء بعض الأعراض البسيطة.



وأضاف مرسيدس بطل العالم في بيان: خضع لويس للفحص ثلاث مرات الأسبوع الماضي وكانت النتيجة سلبية في كل مرة، وآخرها مساء الأحد على حلبة البحرين الدولية كجزء من برنامج اختبارات فيروس كورونا المعتاد في أيام السباق، لكنه استيقظ صباح الاثنين وهو يعاني من أعراض بسيطة وتم إبلاغه بأن أحد الذين خالطهم قبل قدومه للبحرين جاءت عينته إيجابية لاحقا للفيروس، وبالتالي خضع إلى فحص إضافي وجاءت النتيجة إيجابية. تم التأكد من النتيجة باختبار ثان.

وقال الفريق إن السائق البريطاني البالغ من العمر 35 عاما يعزل نفسه وفقا للإرشادات الصحية المحلية في البحرين، وسيعلن مرسيدس عن سائق بديل في الوقت المناسب.

وتقام جائزة الصخير الكبرى في السادس من ديسمبرالحالي.