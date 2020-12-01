إيدرسون: "احترام المنافسين" يمنعني من تسديد ركلات الجزاء

أكد إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي أنه أفضل من ينفذ ركلات الجزاء في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن المدرب بيب غوارديولا لن يكلفه بمسؤولية تسديدها.



وواجه سيتي صعوبات في العثور على لاعب يسدد ركلات الجزاء بانتظام بعد أن أهدر كل من رحيم سترلينغ وسيرجيو أغويرو وإيلكاي غندوغان وغابرييل جيسوس وكيفن دي بروين ركلات جزاء منذ بداية الموسم.



وقال إيدرسون، المعروف بقدراته الجيدة على التحكم بالكرة، إنه سدد في السابق بعض الركلات الحرة مع ريو أفي البرتغالي، وأبلغ الصحافيين: لا أتدرب على الركلات الحرة لكن أتدرب على ركلات الجزاء، لعبت مع ريو أفي وسددت بعض الركلات الحرة. كان هذا في الماضي ولدينا عدة لاعبين يسددون الركلات الحرة جيداً. أنا أفضل من ينفذ ركلات الجزاء لكن لن يتم اختياري لتسديدها.



وقال غوارديولا في 2018 عند سؤاله عن فرص إيدرسون في تسديد ركلة جزاء: يوجد لاعبون آخرون يستطيعون تنفيذها لأنه حارس مرمى، وهذا من أجل احترام المنافسين واحترام المسابقات.



ويلتقي سيتي، الذي ضمن بالفعل التأهل لأدوار خروج المهزوم في دوري أبطال أوروبا، خارج ملعبه مع بورتو في المجموعة الثالثة يوم الثلاثاء.