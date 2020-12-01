رغم التحقيق معه.. كافاني جاهز للمشاركة أمام سان جيرمان

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن إديسون كافاني جاهز لمواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء في أولد ترافورد، رغم الضجة التي أثارها تعليقه الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويخضع كافاني للتحقيق من قبل الاتحاد الإنجليزي بشأن تعليق على حسابه في تطبيق "إنستغرام" رد فيه على رسالة تهنئة تلقاها عقب هدفيه في الفوز على ساوثامبتون 3-2 يوم الأحد الماضي.



وقال المهاجم القادم من أوروغواي في شكره لصديقه على تعليقه عندما قال بالإسبانية :شكرا أيها الزنجي. وحذف التعليق في وقت لاحق واعتذر. وقال يونايتد إنه لم يكن هناك نية سيئة وراء هذا التعليق.



وعقب أدائه الاستثنائي أمام ساوثامبتون، من المرجح أن يقود كافاني هجوم يونايتد أمام بطل فرنسا الذي سجل له 200 هدف ليصبح هدافه التاريخي قبل رحيله في يونيو الماضي.



وقال سولشاير للصحافيين يوم الثلاثاء: إنه جاهز لخوض المباراة، وبالطبع ستكون مباراة مميزة أمام باريس سان جيرمان فريقه السابق وهدافه التاريخي، وسيؤثر ذلك عليه ذهنيا. لكن من خلال معرفتي به، سيدفعه ذلك ويمنحه الطاقة. إنه محترف. وسيعمل على الاستعداد للمباراة ذهنيا.



وردا على سؤال بشأن ما إذا كان كافاني سيتأثر بما أثاره تعليقه على مواقع التواصل الاجتماعي قال المدرب النرويجي: إنه تعلم درسا. ربما يؤثر ذلك عليه، لكنه سينحي ذلك جانبا عندما تبدأ المباراة. يمكن لأفضل اللاعبين وضع مثل هذه الأشياء جانبا.



وقال سولشاير إنه متأكد من أن الحادث كان نتيجة لسوء فهم. وأضاف: طلب منه الاتحاد الإنجليزي توضيحا وسندعمه. إنه أحد المواقف المؤسفة، حيث إنه جاء للبلاد لتوه وفي أوروغواي الوضع مختلف.



وساند المدرب النرويجي اقتراح مدافع يونايتد السابق غاري نيفيل بضرورة حصول اللاعبين القادمين إلى إنجلترا من الخارج على دورات تدريبية حول القضايا التي تتعلق بالتنوع والاختلاف.