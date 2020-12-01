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غياب مونييه عن لقاء دورتموند ولاتسيو

مونييه دورتموند
مونييه تعرض إلى إصابة في الساق

غياب مونييه عن لقاء دورتموند ولاتسيو

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دورتموند - د ب أ

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بات من المؤكد غياب المدافع البلجيكي توماس مونييه عن مواجهة فريقه بوروسيا دورتموند الألماني أمام لاتسيو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمقرر لها الأربعاء، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول اثنين آخرين من اللاعبين.

وتعرض الدولي البلجيكي مونييه (29 عاماً) للإصابة في ساقه، خلال المباراة التي خسرها فريقه يوم السبت الماضي أمام كولون 1 - 2 في الدوري الألماني.

ويخوض الثنائي إيمري تشان ورافائيل غيريرو سباقا ضد الزمن من أجل تأكيد حاهزيتيهما، وقال لوسيان فافر المدير الفني للفريق: لقد تعرض كان لضربة في كاحله، من الصعب القول إن بإمكانه المشاركة.

ويحتل دورتموند صدارة ترتيب المجموعة وسيصل إلى دور الستة عشر من المسابقة في حال التعادل مع لاتسيو، الذي يبتعد بفارق نقطة خلف دورتموند رغم أنه تفوق ذهابا على الفريق الألماني3 - 1 في العاصمة الإيطالية روما.

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