فريق من الدرجة الثامنة يحقق حلمه بملاقاة توتنهام

سيستقبل أرسنال حامل اللقب منافسه نيوكاسل يونايتد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بينما سيحقق مارين المنتمي للدرجة الثامنة حلما بمواجهة توتنهام هوتسبير متصدر الدوري الممتاز بعد سحب القرعة يوم الاثنين.



ويستضيف مانشستر يونايتد الفائز باللقب 12 مرة منافسه واتفورد المنتمي للدرجة الثانية بينما يواجه ليفربول بطل الدوري الممتاز رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أستون فيلا ساعيا للثأر لهزيمته 7-2 في الدوري الشهر الماضي.



وسيلعب مانشستر سيتي على ملعبه أمام برمنجهام سيتي بينما يرحب تشيلسي بفريق الدرجة الرابعة موركامب. ويلعب كريستال بالاس مع وولفرهامبتون واندرارز في مواجهة بين فريقين من الدوري الممتاز.



وستقام مواجهات الدور الثالث في التاسع والعاشر من يناير كانون الثاني.