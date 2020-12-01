  • مباشر
اللغة

فولهام يهزم ليستر ويبتعد عن مراكز المؤخرة

فولهام ليستر
رفع فولهام رصيده إلى 7 نقاط

فولهام يهزم ليستر ويبتعد عن مراكز المؤخرة

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

ابتعد فريق فولهام خطوة مهمة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل الفوز على ملعب مضيفه ليستر سيتي 2 -1 يوم الاثنين في المرحلة العاشرة.

وحسم فولهام الفوز منذ الشوط الأول حيث تقدم أديمولا لوكمان بهدف في الدقيقة 30 ثم أضاف البرتغالي إيفان كافاليرو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 38، وقبل أربع دقائق فقط من نهاية المباراة سجل هارفي بارنيس الهدف الوحيد لليستر سيتي.

وحقق فولهام فوزه الثاني هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وسبع هزائم فيما خسر ليستر للمرة الرابعة مقابل ستة انتصارات.

ورفع فولهام رصيده إلى سبع نقاط ليتقدم من المركز التاسع عشر إلى السابع عشر فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند 18 نقطة في المركز الرابع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حليب نباتي لذيذ وله 7 فوائد.. واستخداماته متعددة حليب نباتي لذيذ وله 7 فوائد.. واستخداماته متعددة
مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً  مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً 

الأكثر قراءة

العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد
لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا
موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب
هيئة السوق السعودية تحيل 22 مستثمرا للنيابة.. مخالفات بـ1.3 مليار ريال هيئة السوق السعودية تحيل 22 مستثمرا للنيابة.. مخالفات بـ1.3 مليار ريال
مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً  مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً 
تظهر بعد التعافي بشهور.. أعراض جديدة لفيروس كورونا تظهر بعد التعافي بشهور.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

قبل أن تذهب

هكذا جرت عملية اغتيال العالم النووي الإيراني
هكذا جرت عملية اغتيال العالم النووي الإيراني

اكتشف المزيد