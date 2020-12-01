فولهام يهزم ليستر ويبتعد عن مراكز المؤخرة

ابتعد فريق فولهام خطوة مهمة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل الفوز على ملعب مضيفه ليستر سيتي 2 -1 يوم الاثنين في المرحلة العاشرة.



وحسم فولهام الفوز منذ الشوط الأول حيث تقدم أديمولا لوكمان بهدف في الدقيقة 30 ثم أضاف البرتغالي إيفان كافاليرو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 38، وقبل أربع دقائق فقط من نهاية المباراة سجل هارفي بارنيس الهدف الوحيد لليستر سيتي.



وحقق فولهام فوزه الثاني هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وسبع هزائم فيما خسر ليستر للمرة الرابعة مقابل ستة انتصارات.



ورفع فولهام رصيده إلى سبع نقاط ليتقدم من المركز التاسع عشر إلى السابع عشر فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند 18 نقطة في المركز الرابع.