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كومان يستبعد ميسي من مباراة برشلونة الأوروبية مجدداً

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ميسي غاب عن لقاء دينامو كييف الأخير

كومان يستبعد ميسي من مباراة برشلونة الأوروبية مجدداً

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برشلونة - رويترز

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كشف رونالد كومان مدرب برشلونة يوم الثلاثاء، أن ليونيل ميسي سيحصل على راحة للمباراة الثانية على التوالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسيغيب عن رحلة الفريق الكاتالوني لمواجهة فرنسفاروش المجري لكنه لن يغيب عن أي مباراة أخرى بعد ذلك.

وشارك قائد برشلونة في كل مباراة هذا الموسم بالإضافة إلى أربع مباريات في تصفيات كأس العالم مع الأرجنتين قبل إراحته خلال الانتصار 4-صفر على دينامو كييف الأسبوع الماضي واستبعده كومان من قائمة مباراة الأربعاء أيضا.

وفي ظل تأهل برشلونة بالفعل إلى أدوار خروج المهزوم، قال كومان إن الأكثر أهمية أن يشعر ميسي بأنه في حالة جيدة قبل اللعب في ضيافة قادش يوم السبت القادم مع سعي الفريق الكاتالوني للتقدم في ترتيب الدوري الإسباني عقب بداية سيئة.

وأبلغ كومان مؤتمرا صحفيا: أتفهم أن ليس من الطبيعي بالنسبة لميسي أن يخلد للراحة لكن في ظل هذا الجدول هناك فرصتان فقط لإراحته، وهما في كييف وفي مباراة الأربعاء، علينا إعطاء الفرصة للاعبين آخرين ومباراة السبت في غاية الأهمية. يجب أن نفوز. كانت هناك فرصتان فقط لإراحته لكن بعد مباراة الفريق المجري لن يستريح مرة أخرى.

كما غاب الحارس الأول مارك-أندريه تير شتيغن وفيليب كوتينيو أغلى لاعب في تاريخ النادي عن قائمة مباراة الأربعاء لكن فرينكي دي يونغ، الذي أراحه كومان بجانب ميسي الأسبوع الماضي، عاد للتشكيلة.

وفاز برشلونة بمبارياته الأربع في دوري الأبطال لكن ربما يتعين عليه الفوز على فرنسفاروش وتجنب الهزيمة على أرضه أمام يوفنتوس، الذي يتأخر عنه بثلاث نقاط، من أجل تصدر المجموعة السابعة.

وأضاف المدرب الهولندي: أهم شيء هو التأهل وفعلنا ذلك بالفعل لكن عندما تكون في برشلونة يجب أن تفوز بكل مباراة وتلعب جيدا أيضا.

وضمت قائمة مباراة الأربعاء المدافع الفرنسي كليمونت لينغليه بعد أن غادر الملعب مصابا خلال الفوز 4-صفر على أوساسونا، بجانب أوسكار مينغويزا البالغ من العمر 21 عاما والذي خاض مباراته الأولى في الدوري في تلك المواجهة.

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