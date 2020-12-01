  • مباشر
اللغة

مويز مدرب وست هام: الحظ خدمنا أمام أستون فيلا

وست هام
وست هام تقدم إلى المركز الخامس

مويز مدرب وست هام: الحظ خدمنا أمام أستون فيلا

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قفز وست هام يونايتد إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما ساعده الحظ على الفوز 2-1 على أستون فيلا يوم الاثنين، لكن ديفيد مويز أقر بأن فريقه لم يلعب بشكل جيد.

واستفاد وست هام من هدفين في بداية كل شوط عن طريق أنجيلو أوغبونا وجارود بوين ليحصد النقاط، رغم أن أولي واتكنز مهاجم فيلا سدد ركلة جزاء في العارضة وأحرز هدفا ألغاه حكم الفيديو المساعد.

وقال مويز: وضعت يدي على رأسي فترة طويلة في المباراة ولا أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد. لم يكن هذا المستوى الذي انتظره، أستون فيلا أيضاً لعب بشكل مميز. خرجنا بالقليل من الأمور فيما يتعلق بصمودنا وتماسكنا. لقد كنا نريد ضمان عدم التعثر وكنا محظوظين بعض الشيء في بعض القرارات قرب النهاية.

وبدا أن واتكنز أدرك التعادل لفيلا بعدما أفلت من أوجبونا ليسجل لكن بعد مراجعة حكم الفيديو لفترة طويلة تقرر أن جزءا من ذراع اللاعب كان في موقف تسلل.

وكان فيلا قد تعادل 1-1 بواسطة جاك غريليش وبدا في طريقه للفوز بالمباراة والتقدم للمركز الرابع لكنه أضاع الفرصة في النهاية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حليب نباتي لذيذ وله 7 فوائد.. واستخداماته متعددة حليب نباتي لذيذ وله 7 فوائد.. واستخداماته متعددة
مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً  مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً 

الأكثر قراءة

العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد
لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا
موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب
مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً  مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً 
تظهر بعد التعافي بشهور.. أعراض جديدة لفيروس كورونا تظهر بعد التعافي بشهور.. أعراض جديدة لفيروس كورونا
بعد مقتل فخري زاده.. نصرالله يمتنع عن مغادرة مخبئه بعد مقتل فخري زاده.. نصرالله يمتنع عن مغادرة مخبئه

قبل أن تذهب

تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم
تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم

اكتشف المزيد