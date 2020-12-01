مويز مدرب وست هام: الحظ خدمنا أمام أستون فيلا

قفز وست هام يونايتد إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما ساعده الحظ على الفوز 2-1 على أستون فيلا يوم الاثنين، لكن ديفيد مويز أقر بأن فريقه لم يلعب بشكل جيد.



واستفاد وست هام من هدفين في بداية كل شوط عن طريق أنجيلو أوغبونا وجارود بوين ليحصد النقاط، رغم أن أولي واتكنز مهاجم فيلا سدد ركلة جزاء في العارضة وأحرز هدفا ألغاه حكم الفيديو المساعد.



وقال مويز: وضعت يدي على رأسي فترة طويلة في المباراة ولا أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد. لم يكن هذا المستوى الذي انتظره، أستون فيلا أيضاً لعب بشكل مميز. خرجنا بالقليل من الأمور فيما يتعلق بصمودنا وتماسكنا. لقد كنا نريد ضمان عدم التعثر وكنا محظوظين بعض الشيء في بعض القرارات قرب النهاية.



وبدا أن واتكنز أدرك التعادل لفيلا بعدما أفلت من أوجبونا ليسجل لكن بعد مراجعة حكم الفيديو لفترة طويلة تقرر أن جزءا من ذراع اللاعب كان في موقف تسلل.



وكان فيلا قد تعادل 1-1 بواسطة جاك غريليش وبدا في طريقه للفوز بالمباراة والتقدم للمركز الرابع لكنه أضاع الفرصة في النهاية.