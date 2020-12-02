إصابة برانديلي مدرب فيورنتينا بفيروس كورونا

دخل تشيزاري برانديلي، المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، العزل الصحي بعدما جاءت نتيجة فحوص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي خضع لها إيجابية.



ولم يذكر فيرونتينا المنتمي إلى مدينة فلورنسا، تفاصيل عن حالة برانديلي، لكنه قال إن الفريق سيواصل نشاطه في العزل بحسب ما ينص عليه البروتوكول الطبي.



وكان برانديلي (63 عاماً) تدريب فيورنتينا أوائل شهر نوفمبر الماضي، وافتتح ولايته الثانية في تدريب الفريق بهزيمتين، بينما تأهل الفريق تحت قيادته إلى دور الستة عشر لكأس إيطاليا.



وحل برانديلي محل جوسيبي لاشيني الذي قاد الفريق في سبع مباريات في الموسم الحالي.