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إقالة البرتغالي كيروش من تدريب منتخب كولومبيا

كيروش خاميس رودريغيز
كيروش إلى جانب خاميس رودريغيز في مباراة سابقة

إقالة البرتغالي كيروش من تدريب منتخب كولومبيا

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بوغوتا - رويترز

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أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم صباح الأربعاء، الانفصال عن كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني قبل مرور ثلاثة أسابيع على خسارتين متتاليتين في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وخسرت كولومبيا 3-صفر على أرضها أمام أوروغواي في 13 نوفمبر ثم تعثرت 6-1 في ضيافة الإكوادور بعدها بأربعة أيام في أثقل هزيمة للفريق بالتصفيات منذ 1977.

وبعد الخسارتين، باتت كولومبيا تحتل المركز السابع في تصفيات أميركا الجنوبية المكونة من عشرة منتخبات، بينما تتأهل أول أربعة منتخبات بشكل تلقائي إلى كأس العالم.

وقال الاتحاد الكولومبي في بيان: اتفق الاتحاد الكولومبي لكرة القدم والمدرب كارلوس كيروش على أن المدرب لن يستمر في قيادة المنتخب الوطني الكولومبي.

وتولى كيروش (67 عاما) مدرب ريال مدريد ومنتخب إيران السابق قيادة كولومبيا في فبراير 2019.

وستلعب كولومبيا في المباراتين المقبلتين في تصفيات كأس العالم أمام البرازيل وباراغواي في مارس 2021.

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