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الاتحاد الإسباني يغرم ميسي بسبب مارادونا

ميسي مارادونا
ميسي خلال احتفاله بهدفه في أوساسونا

الاتحاد الإسباني يغرم ميسي بسبب مارادونا

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العربية.نت

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قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، تغريم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب مواطنه دييغو مارادونا.

وخلع اللاعب البالغ "33 عاما" قميصه بعد تسجيله في مرمى أوساسونا ضمن منافسات الدوري الإسباني، إذ أهدى هدفه إلى الأسطورة الراحل مارادونا، وأظهر حينها قميص أولد بويز الذي لعب فيه مارادونا في 1993 بالرقم 10، وهو نفس النادي الذي بدأ فيه نجم برشلونة مسيرته.

وفرضت لجنة المسابقة غرامة قدرها 600 يورو على ميسي، وتم تغريم برشلونة 350 يورو بسبب الواقعة أيضا، وذلك حسب قانون الانضباط، الذي يمنع اللاعبين من الاحتفال عن طريق خلع قمصانهم.

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