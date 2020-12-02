الكشف عن مصير انتقالات اللاعبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن خطة جديدة لجميع اللاعبين الأجانب لدى قدومهم إنجلترا، تتطلب قيدهم من خلال نظام قائم على النقاط بعد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 ديسمبر.

وسيتم تحديد النقاط من خلال عدد المشاركات الدولية على مستوى الكبار والشباب، بجانب مشاركاتهم مع الأندية ونسب البيع لأنديتهم السابقة.

واتفق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الإنجليزي ورابطة الدوري الممتاز على هذه الخطة التي تطبق على اللاعبين الرجال.

لكن بالنسبة للوائح اللاعبات السيدات فإنها لا تأخذ في الحسبان عدد المشاركات الدولية على مستوى منتخبات الشباب أو تاريخ الأندية السابقة للاعبات على المستوى الأوروبي.

وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إنه واثق من أن أثار بريكست لن تسبب أضرارا لكفاءة أغنى مسابقة دوري على مستوى كرة القدم الأوروبية.

وأضاف : استمرار القدرة على التعاقد مع أفضل اللاعبين سيبقي الدوري الإنجليزي الممتاز جذابا وقادرا على المنافسة، الحل سيكمل تطوير فلسفة اللاعبين لدينا لجمع أفضل المواهب الأجنبية بجانب أفضل اللاعبين المحليين.

ويحتاج كل لاعب لجمع النقاط من أجل نيل الموافقة الملزمة من اتحاد الكرة للعب في إنجلترا.

وجرى تقديم المقترح من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الإنجليزي ورابطة الدوري الممتاز ونال موافقة الحكومة الشهر الماضي.

وينص المقترح على أن أي لاعب يسجل عدد من النقاط أقل بفارق ضئيل عن العدد المطلوب، يمكن النظر في أمره من قبل لجنة الاستثناءات.

و بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تتمكن الأندية من التعاقد مع لاعبين من دول الاتحاد الأوروبي في صفقات انتقال حرة، بجانب اللاعبين دون الـ18 عاما.

وسيتم حصر التعاقد مع اللاعبين أقل من 21 عاما بثلاثة لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية في يناير وستة لاعبين في الموسم بعد ذلك.