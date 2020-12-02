إيقاف موراتا مباراتين بسبب إهانة حكم مباراة بينفينتو

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء إيقاف الإسباني الفارو موراتا مهاجم يوفنتوس مباراتين بعد طرده عقب إهانته للحكم.

وتلقى موراتا البطاقة الحمراء للاحتجاج قبل نهاية المباراة التي تعادل فيها يوفنتوس مع مضيفه بينفينتو بهدف لمثله يوم السبت الماضي.

وسجل موراتا هدف يوفنتوس في الشوط الأول ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف في الموسم الحالي.

ويغيب موراتا عن مباراة الديربي أمام تورينو يوم السبت المقبل وكذلك المباراة على ملعب جنوه في الاسبوع الذي يليه.

وانضم موراتا "28 عاما" إلى صفوف بطل الدوري الإيطالي في أيلول/سبتمبر الماضي على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد في ثاني فترة احترافية له مع الفريق.

وخلال فترته الاحترافية الأولى بين عامي 2014 و2016 ساهم موراتا في فوز يوفنتوس بلقبين في الدوري الإيطالي خلال مسيرته القياسية التي شهدت تتويجه بلقب الدوري المحلي تسع مرات متتالية.