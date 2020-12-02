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بايرن ميونخ يؤجل تأهل أتلتيكو مدريد

بايرن أتلتيكو
من لقاء أتلتيكو مدريد وبايرن

بايرن ميونخ يؤجل تأهل أتلتيكو مدريد

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مدريد - د ب أ

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أرجأ فريق بايرن ميونخ الألماني تأهل مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن فرض عليه التعادل 1 - 1 يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى.

وحقق فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي فوزه الأول في دور المجموعات وتغلب على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 3 -1.

ويتصدر بايرن حامل اللقب ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة بعد أن ضمن في وقت سابق تأهله لدور الستة عشر. ويحتل أتلتيكو المركز الثاني بست نقاط ويحل ريد بول في المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة عن لوكوموتيف متذيل الترتيب.

وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو تقدم البرتغالي جواو فيليكس بهدف لاتلتيكو في الدقيقة 26 لكن توماس مولر أدرك التعادل لبايرن قبل أربع دقائق من النهاية عبر ضربة جزاء.

وعلى ملعب ار زد دي أرينا، تقدم المهاجم الألماني ميرجيم بيريشا بهدفين لريد بول في الدقيقتين 28 و41 ورد أنطون ميرانشوك بهدف للوكوموتيف في الدقيقة 79 لكن بعد دقيقتين فقط أحرز الألماني الشاب كريم عضيمي الهدف الثالث للفريق الضيف.

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