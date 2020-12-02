  • مباشر
اللغة

بيولي يعود إلى قيادة تدريبات ميلان

بيولي ميلان إبراهيموفيتش
بيولي تعرض إلى الفيروس شهر نوفمبر الماضي

بيولي يعود إلى قيادة تدريبات ميلان

متابع الغاء المتابعة

ميلان - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء، أن فحوص فيروس كورونا المستجد التي خضع لها المدير الفني ستيفانو بيولي والمدرب المساعد جياكومو موريلي جاءت بنتائج سلبية، وينتظر عودتهما لقيادة تدريبات الفريق.

وكانت الفحوص قد كشفت إصابة بيولي بعدوى كورونا في 14 نوفمبر الماضي وخضع للعزل، وقد تردد أنه لم يعان من أي أعراض، وبعدها بيومين، أظهرت الفحوص إصابة موريلي بالعدوى أيضا.

وكان دانييلي بونيرا مدافع الفريق السابق، والذي حصل على رخصة التدريب في سبتمبر الماضي، قد تولى قيادة الفريق في المباراتين اللتين فاز فيهما على نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي وكذلك المباراة التي تعادل فيها مع ليل الفرنسي في الدوري الأوروبي.

ويلتقي ميلان فريق سلتيك الأسكتلندي الخميس في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وكان بيولي (55 عاماً) قد تولى تدريب ميلان في أكتوبر 2019، خلفا لماركو جيامباولو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر! خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!
أمل يلوح.. بخاخ أنفي قد يحمي من كورونا أمل يلوح.. بخاخ أنفي قد يحمي من كورونا

الأكثر قراءة

"اعتن بها وبملاكي".. طلب مارادونا من زوج صديقته قبل وفاته
الجبير: اليأس دفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية الجبير: اليأس دفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية
من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا
بيان سعودي مصري: نرفض التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية بيان سعودي مصري: نرفض التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية
دولة خليجية تستعد لإعادة 80 ألف عامل منزلي.. وهذه الآلية دولة خليجية تستعد لإعادة 80 ألف عامل منزلي.. وهذه الآلية
ترمب يهدد مواقع التواصل.. ويلوّح بالفيتو ترمب يهدد مواقع التواصل.. ويلوّح بالفيتو

قبل أن تذهب

تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم
تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم

اكتشف المزيد