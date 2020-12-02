زيدان: لن أستقيل.. وريال مدريد سيواصل القتال

تعهد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بمواصلة القتال بعدما أصبح فريقه في مأزق ويواجه خطر الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب الخسارة 2-صفر أمام شاختار دونيتسك يوم الثلاثاء.

ولم يحقق ريال أي فوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري الإسباني وسيدخل الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري الأبطال وهو في المركز الثالث بعدما استقبل هدفين من دينتينيو ومانور سولومون ليتعثر للمرة الثانية أمام الفريق الأوكراني بعد الهزيمة 2-3 في أكتوبر الماضي.

ويستضيف ريال منافسه بروسيا مونشنغلادباخ المتصدر يوم الأربعاء المقبل بينما يلعب شاختار، الذي يأتي ثانيا بسبب الأفضلية في المواجهة المباشرة، في ضيافة إنتر ميلان فريق الذيل.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي: أشعر بالقوة وكما جرت العادة سأقدم كل شيء ممكن وكذلك الحال بالنسبة للاعبين، يجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة ونركز على المباراة المقبلة. لا يوجد أي شيء آخر يمكننا فعله.

واستقال المدرب الفرنسي من قيادة ريال في مايو 2018 بعدما توج بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي في كييف لكنه أصر أنه لا يوجد فرصة لتكرار ذلك الآن.

وزاد: لعبنا بشكل رائع في الشوط الأول لكن الكرة لم ترغب في دخول المرمى. صنعنا الكثير من الفرص وسددنا في القائم وبعد ذلك أصبحت الأمور أصعب بالنسبة لنا.

وأضاف: نحن نمر بسلسلة نتائج سيئة وهذا واقع لكن يجب أن نواصل المضي قدما. لدينا مباراة إضافية في المجموعة ويجب الفوز بها.