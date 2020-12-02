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سيميوني مدرب أتلتيكو يصف دوري الأبطال بـ"الصداع"

سيميوني
أتلتيكيو تعادل 3 مرات في البطولة القارية

سيميوني مدرب أتلتيكو يصف دوري الأبطال بـ"الصداع"

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مدريد - رويترز

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أكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن فريقه لا يزال يسير في الاتجاه الصحيح رغم أن التعادل 1-1 مع بايرن ميونخ يوم الثلاثاء سيجعله ينتظر حتى الجولة الأخيرة لمحاولة حسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل توماس مولر هدفا من ركلة جزاء قرب النهاية ليلغي تقدم أتلتيكو بهدف جواو فيلكس في الشوط الأول وبات أتلتيكو يحتاج إلى تجنب الهزيمة أمام سالزبورغ الأسبوع المقبل للتأهل لدور الستة عشر.

وسيتأهل الفريق النمساوي، الذي فاز 3-1 على لوكوموتيف موسكو، على حساب أتلتيكو إذا خرج بالانتصار في مباراة الأسبوع المقبل.

وفاز فريق سيميوني مرة واحدة فقط في خمس مباريات بالمجموعة الأولى، وتعادل بذلك ثلاث مرات متتالية بعد تعادلين مع لوكوموتيف.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي: لدي شعور أن الفريق لا يزال يسير في الاتجاه الصحيح رغم أن دوري الأبطال يتسبب في صداع بالنسبة لنا، كنا نستحق المزيد من هذه التعادلات الثلاثة لكن لم نكن حاسمين بالشكل الكافي. لعبنا بشكل رائع في الشوط الأول وسجلنا هدفا جميلا. اقتربنا من تسجيل الهدف الثاني لكنه لم يأت، وبايرن فريق قوي وحصل على ركلة جزاء.

وحاول سيميوني النظر إلى الجانب الإيجابي رغم الإخفاق في الفوز، وقال: هذا هو الطريق الذي نسلكه وهذا واضح. نحن نعمل بجدية واللاعبون في حالة رائعة وأحببت تعاملهم بهدوء مع الكرة، صحيح أننا لم نكن حاسمين أمام المرمى لكننا نصنع الكثير من الفرص ويمكن أن أقول لمشجعينا إننا سنواصل ذلك.

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