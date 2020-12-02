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غوارديولا: تركيز مانشستر سيتي سيتحول إلى الدوري

غوارديولا
المدرب الإسباني خلال مباراة فريقه أمام بورتو البرتغالي

غوارديولا: تركيز مانشستر سيتي سيتحول إلى الدوري

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مانشستر - رويترز

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أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن تركيز لاعبيه سيتحول الآن إلى تحقيق انتفاضة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال جدول مزدحم بالمباريات بعد ضمان تصدر المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا وقبل خوض الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

وأهدر فريق غوارديولا العلامة الكاملة في دور المجموعات بدوري الأبطال يوم الثلاثاء لكن التعادل دون أهداف في ضيافة بورتو كان كافيا لضمان تصدر المجموعة وربما خوض مواجهة أسهل في دور 16.

وقال غوارديولا للصحفيين: في هذه الفترة، وخاصة هذا العام، فإن دوري الأبطال سيكون صعبا. عندما تخسر مباراة واحدة أو مباراتين فإنك تنتظر حتى المباراة الأخيرة وخلال فترة كورونا يكون الأمر صعبا، في كل المباريات خارج الأرض قدمنا أداء مميزا. بصفة عامة أنا أكثر من سعيد بأدائنا في هذه المباريات.

ومع عدم انطلاق الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال حتى فبراير، فإن سيتي يستطيع التركيز على استعادة مكانته في الدوري المحلي حيث يحتل المركز 11 بفارق ست نقاط عن توتنهام هوتسبير المتصدر ويتبقى لفريق غوارديولا مباراة واحدة مؤجلة.

ويستضيف سيتي منافسه فولهام يوم السبت ثم يحل ضيفا على جاره مانشستر يونايتد في 12 ديسمبر، وبين المباراتين سيلعب سيتي مع أولمبيك مرسيليا في أوروبا، وقال غوارديولا: لا يتعلق الأمر بالاستعداد ليونايتد في أولد ترافورد لأنه أمام مرسيليا سنلعب من أجل تحقيق الفوز.

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