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غياب ديفيد لويز عن مباراة أرسنال الأوروبية

ديفيد لويز أرسنال وولفرهامبتون
لويز بعد اصطدامه براؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون

غياب ديفيد لويز عن مباراة أرسنال الأوروبية

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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أعلن أرسنال أن المدافع ديفيد لويز سيغيب عن مواجهة رابيد فيينا في الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس مع استمرار تعافيه من إصابة في الرأس أمام وولفرهامبتون واندرارز.

واصطدمت رأس المدافع البرازيلي بمنافسه راؤول خيمنيز مهاجم وولفرهامبتون في مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي يوم الأحد، وخرج خيمنيز محمولا على محفة وخضع لجراحة في وقت لاحق لعلاج كسر في الجمجمة، بينما عاد لويز إلى أرض الملعب بعدما وضع ضمادة على رأسه وقبل استبداله بين الشوطين.

وقال أرسنال في بيان: سيحتاج الجرح في رأس ديفيد إلى عدة أيام من أجل التعافي، لذا لن يكون مستعدا لمباراة الخميس، سنستمر في متابعة جرح ديفيد عن كثب ومراقبة عامة لصحته في الأيام المقبلة.

ودافع أرسنال عن قراره بالسماح للاعبه لويز بالاستمرار في اللعب أمام وولفرهامبتون وقال إنه "طبق البروتوكول" مع اللاعب في ظل عدم إظهار أي مؤشرات على التعرض لارتجاج.

وضمن فريق المدرب ميكل أرتيتا التأهل للأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي حيث يملك 12 نقطة من أربع مباريات بالمجموعة الثانية.

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