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لوكاكو: إنتر ميلان سيواصل التطور

لوكاكو إنتر مونشنغلادباخ
لوكاكو في لقاء فريقه مع مونشنغلادباخ

لوكاكو: إنتر ميلان سيواصل التطور

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ميلان - رويترز

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أكد روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان بعد تسجيل هدفين في الفوز الحاسم 3-2 على بروسيا مونشنغلادباخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن فريقه يمر بمرحلة تطور لكنه ليس رائعا بعد.

وهز المهاجم البلجيكي الشباك مرتين في الشوط الثاني ليحافظ على آمال إنتر في بلوغ الأدوار الإقصائية عند خوض المواجهة الأخيرة في المجموعة الثانية أمام شاختار دونيتسك الأسبوع المقبل، لكن إنتر استقبل هدفا من الفريق الألماني في الدقيقة 76 ليضطر إلى الوصول إلى نهاية متوترة للمباراة.

وقال لوكاكو: نحن ربما لسنا بفريق رائع لكننا نتطور. بكل تأكيد عندما تتقدم 3-1 يجب أن تتجنب الألعاب الخطيرة، ويجب قتل المباراة عندما تسنح الفرصة.

وكان إنتر، الذي سدد في إطار المرمى في الشوط الثاني، يملك فرصة لحسم الأمور بعد أكثر من فرصة سهلة لكن جلادباخ سجل هدفا ثم هز الشباك مرة أخرى في الدقيقة 84 قبل إلغاء الهدف عن طريق حكم الفيديو المساعد بسبب التسلل.

وقال لوكاكو: لقد سجل المنافس وكنا محظوظين أن الهدف كان من تسلل. نتمنى أن يمنحنا هذا الفوز دفعة في المستقبل.

وأحرز لوكاكو بذلك أربعة أهداف أمام غلادباخ بعدما هز الشباك مرتين، منهما هدف في الثواني الأخيرة، خلال التعادل 2-2 في إيطاليا.

وقال المهاجم البالغ عمره 27 عاما: أنا سعيد باللعب مع هؤلاء اللاعبين لأنهم ساعدوني على التطور كثيرا، أعتقد أني قدمت أفضل مستوياتي في كرة القدم في آخر عام ونصف العام وأدين بالفضل في ذلك إلى المدرب وزملائي.

وأضاف: أنا واحد فقط ضمن 25 لاعبا في التشكيلة. نملك لاعبين أكثر خبرة مني. أريد فقط مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات وأكون سعيدا عندما يحدث ذلك.

ويحتاج إنتر إلى ضرورة الفوز على شاختار حتى يملك فرصة في الوصول إلى دور الستة عشر.

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