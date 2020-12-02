مانشستر سيتي يرد على انتقادات بورتو

رد مانشستر سيتي على انتقاد منافسه بورتو البرتغالي وحكمه السيئ على لاعبيه واستهدافهم عقب التعادل السلبي بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.



وبهذه النتيجة تأهل الفريقان إلى الأدوار الإقصائية لأبرز بطولة أوروبية للأندية، لكن بورتو لم يكن سعيدا بمنافسه.



وقال بورتو في موقعه على الإنترنت : يجب أن يشعر المدرب واللاعبون بالامتنان لحظهم مع التحكيم مرة اخرى. بعد الفضائح في

مباراة إنجلترا، هذه المرة لم يتم احتساب ركلة جزاء على إيدرسون حارس سيتي رغم عرقلته الواضحة لأوتافيو.



وانتقد بورتو أيضا لاعبي سيتي برناردو سيلفا وفرناندينيو، في إشارة إلى إيقاف البرتغالي سيلفا مباراة واحدة العام الماضي بسبب

تعليق على "تويتر" بشأن زميله الفرنسي بنيامين ميندي والذي اعتبر تعليقا عنصريا، بينما اتهم فرناندينيو بافتقاره لحسن التعامل مع الآخرين.



وقال متحدث باسم سيتي :ليست هذه المرة الأولى التي يكون فيها رد فعل بورتو سيئا في مثل هذه الظروف. في هذه المرة، الانتقاد في غير محله وغير حكيم وموجه لبعض لاعبين بشكل شخصي ومدربنا كذلك، وهو ما نرفضه تماما. في 2012 آخر موسم واجهناهم، انكر النادي البرتغالي وجود تصرف عنصري واضح لجماهيره خضع بعدها النادي للتحقيق بشأنه وتم تغريمه كذلك. وفي نفس الإطار ما حدث بشأن المباراة الماضية مفاجئا بقدر ما هو مخيب للآمال.



وفاز سيتي بمباراته الأولى أمام بورتو في المجموعة الثالثة 3-1 في ملعب الاتحاد. ويتصدر الفريق الإنجليزي المجموعة قبل الجولة الأخيرة برصيد 13 نقطة مقابل عشر نقاط لبورتو صاحب المركز الثاني.

