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نجل مارادونا يطلب سحب الرقم "10" من ميسي

ميسي
ميسي خلال تكريمه دييغو مارادونا

نجل مارادونا يطلب سحب الرقم "10" من ميسي

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العربية.نت

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طلب سيناغرا ابن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا سحب الرقم 10 من الفرق التي لعب فيها والده، بما في ذلك برشلونة ونابولي.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع "ماركا" الإسبانية، ذكر خلالها: أعتقد أن سحب الرقم الذي ارتداه والدي في الأندية التي لعب فيها، بما في ذلك برشلونة، سيكون أفضل تكريم له.

وتوفي مارادونا "60 عاما"، يوم الأربعاء الماضي، متأثرا بأزمة قلبية، وكان قد ارتدى قمصان أندية أرجنتينوس جونيورز وبوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي وإشبيلية، إلى جانب أولد بويز.

وعلق سيناغرا على احتفالية ليونيل ميسي، نجم النادي الكتالوني، الذي خلد ذكرى مواطنه الراحل خلال مباراة فريقه أمام أوساسونا في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني، إذ خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص مدينته أولد بويز بالرقم 10 الذي ارتداه مارادونا في 1993.

وقال نجل مارادونا عن الاحتفالية: أحببت التكريم الذي قدمه ميسي، جعلني أبكي كثيرا، لقد كان مؤثرا للغاية.

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