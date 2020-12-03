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ألفونسو ديفيز أفضل لاعب في كندا للعام الحالي

ديفيز بايرن
ديفيز فاز بالثلاثية مع بايرن ميونخ

ألفونسو ديفيز أفضل لاعب في كندا للعام الحالي

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تورنتو - رويترز

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أعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم يوم الخميس اختيار ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ أفضل لاعب في البلاد لعام 2020 بعد موسم رائع مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني.

واستمتع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، والذي سبق له الفوز بهذه الجائزة في 2018، بعام رائع فاز خلاله بايرن بخمسة ألقاب من بينها دوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد الكندي إن ديفيز حصل على أعلى الأصوات من وسائل الإعلام الكندية والمدربين في البلاد، ليحطم رقم اللاعبة كريستين سينكلير القياسي في 2012.

وقال جون هيردمان مدرب المنتخب الكندي في بيان: ما حققه ألفونسو ديفيز هذا العام يشكل مصدر إلهام للجيل القادم، رفعت إنجازاته علم الرياضة في بلادنا خفاقا أكثر من أي شخص آخر عاصرناه في كرة القدم للرجال وساعد في وضع بلاده على خارطة كل القدم العالمية.

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