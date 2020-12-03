الإصابة تبعد هالاند عن دورتموند إلى نهاية العام

ستتقلص الخيارات الدفاعية لبروسيا دورتموند كما ستتأثر قوته الهجومية عندما يزور أينتراخت فرانكفورت في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت بعد تعرضه لضربة قوية بإصابة الهداف إرلينغ هالاند وغيابه لعدة أسابيع.

وسيبتعد المهاجم النرويجي (20 عاما) عن اللعب بسبب إصابة عضلية حتى يناير واستبعد بشكل مفاجئ من التشكيلة التي تعادلت 1-1 مع لاتسيو في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأكد لوسيان فافر مدرب دورتموند لاحقا أن هالاند، الذي سجل 10 أهداف في ثماني مباريات بالدوري وستة أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم، أصيب خلال التدريبات وسيعود مطلع العام المقبل.

كما احتاج المدافع ماتس هوملز للمساعدة للخروج من الملعب خلال لقاء الأربعاء بسبب كدمة في الكاحل. ويفتقد دورتموند بالفعل جهود المدافعين توماس مونييه وإيمري تشان في لقاء السبت.

وقال هوملز عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة : عدت للتو من المستشفى ويبدو أن الأمور ليست سيئة جدا، ربما تتحسن الأوضاع خلال أيام قليلة وسنجري فحصا جديدا الخميس.

ولا يملك دورتموند رفاهية إهدار نقاط في هذه المرحلة بعد خسارته الصادمة 2-1 من كولونيا الأسبوع الماضي ليتراجع للمركز الرابع.

ويجب أن يتعافى دورتموند، الذي تفصله أربع نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ، سريعا بعد مباراتين دون فوز في آخر ستة أيام اذا أراد أن يبقى قريبا من القمة. وسيتعين عليه سد الفراغ الذي سيتركه هالاند في الهجوم.

وقال مايكل تسورك المدير الرياضي لدورتموند : حتى قبل 11 أو 12 شهرا كنا نلعب بدونه لكن بالتأكيد سنتألم لغيابه الآن، يجب على الآخرين الآن التعامل مع الأمر ونحتاج لمرونة أكبر واستعادة الفاعلية في التسجيل.