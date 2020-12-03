التركي ديميرال يزيد متاعب يوفنتوس الدفاعية

يفتقد فريق يوفنتوس خدمات لاعبه التركي ميريح ديميرال عن لقاء الديربي أمام تورينو بالدوري الإيطالي لكرة القدم وكذلك أمام برشلونة الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، بسبب الإصابة.



وأعلن يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في المواسم التسعة الأخيرة، يوم الخميس أن ديميرال تعرض لإصابة منخفضة الدرجة في عضلة الفخذ اليمنى ومن المقرر إعادة تقييم حالته في عضون عشرة أيام.



وخرج ديميرال قبل 20 دقيقة من انتهاء مباراة يوفنتوس وضيفه دينامو كييف الأوكراني بدوري الأبطال، التي انتهت بفوز الفريق الإيطالي 3 - صفر أمس الأربعاء، كما غاب عن تعادل فريقه 1 -1 مع بينفينتو بالدوري الإيطالي يوم السبت بداعي الإصابة أيضا.



ومن المقرر أيضا أن يغيب المدافع المخضرم جورجيو كيليني عن يوفنتوس في مباراة الديربي، بعد تعرضه لإصابة في التدريب الأسبوع الماضي، عندما بدا أنه تعافى من مشاكل عضلية أبعدته عن المستطيل الأخضر في أكتوبر الماضي.