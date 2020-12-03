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الدوري الأوروبي: تأهل ميلان وليل إلى دور الـ 32

لقطة هدف إبراهيم في مرمى سيلتيك

الدوري الأوروبي: تأهل ميلان وليل إلى دور الـ 32

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ميلان - د ب أ

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صعد فريقا ميلان الإيطالي وليل الفرنسي لدور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، دون انتظار الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

وتغلب ميلان 4 - 2 على ضيفه سيلتيك الأسكتلندي، في حين فاز ليل 2 - 1 على ضيفه سبارتا براغ التشيكي يوم الخميس في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من منافسات المجموعة الثامنة في المجموعة.

وتصدر ليل ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ميلان، ليصعدا سويا للدور المقبل عن تلك المجموعة، في ظل تواجد سبارتا براغ في المركز الثالث بست نقاط، وتذيل سيلتيك الترتيب بنقطة واحدة.

وتقدم سيلتيك بهدف مباغت عن طريق توم روجيتش في الدقيقة السابعة، قبل أن يحرز زميله أودسون إدوارد الهدف الثاني في الدقيقة 14، لكن التركي هاكان تشالهان أوغلو قلص الفارق بإحرازه الهدف الأول لميلان في الدقيقة 24، أعقبه صامويل كاستييخو بهدف التعادل في الدقيقة 26.

وواصل ميلان انتفاضته في الشوط الثاني، بعدما سجل ينس بيتر هاوجي وبراهيم دياز الهدفين الثالث والرابع للفريق الإيطالي في الدقيقتين 50 و82 على الترتيب.

وفي فرنسا، قلب ليل تأخره بهدف عن طريق لاديسلاف كرييتشي في الدقيقة 71، بعدما رد بهدفين عن طريق بوراك يلماظ في الدقيقتين 80 و84 على الترتيب.

وكان سبارتا براغ لعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 65، عقب طرد لاعبه أوندريج سيلوستكا لحصوله على الإنذار الثاني.

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