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الهلال يواصل التألق.. يهزم الفتح ويعتلي الصدارة

الهلال الفتح
احتفال سالم الدوسري بهدفه

الهلال يواصل التألق.. يهزم الفتح ويعتلي الصدارة

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

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استعاد الهلال صدارته بعدما اكتسح ضيفه الفتح، في المواجهة التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال على الرغم من أن التهديد الأول كان للفتح الذي سجّل مهاجمه الصربي ساسا جوانوفيتش هدفاً بعد مرور 6 دقائق إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 31 حينما تمكن مهاجمه السوري عمر خربين من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله محمد البريك برأسه في شباك الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته وتمكن لاعبه سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 48 بعد تلقيه تمريرة على قوس منطقة الجزاء من زميله الفرنسي بافتيمبي غوميز ليسدد الكرة بذكاء في شباك الفتح.

ولم يتوقف هجوم الهلال ونجح لاعبه محمد كنّو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 52 بعد متابعته لتسديدة زميله غوميز العائدة من القائم ليضع الكرة في الشباك الخالية.

وواصل الهلال هجومه وأهدر مهاجمه غوميز هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله سالم الدوسري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس ماكسيم كوفال الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 16 نقطة ليتصدر الترتيب بفارق نقطتين عن وصيفه الشباب، وبقي الفتح على رصيده السابق 10 نقاط ليبقى في المركز الرابع.

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