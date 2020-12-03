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إيطاليا تصطدم بإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم

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إيطاليا تصطدم بإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم

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ميلانو - د ب أ

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أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم عن مواجهة منتخب إيطاليا لنظيره الإسباني، بينما يتكرر سيناريو نصف نهائي كأس العالم الأخيرة بلقاء فرنسا وبلجيكا.

وتأهلت المنتخبات الأربعة للمربع الذهبي في النسخة الثانية للمسابقة القارية، بعدما تصدرت مجموعاتها في مرحلة المجموعات بالبطولة، التي جرت في الفترة من سبتمبر حتى تشرين نوفمبر الماضيين.

وأسندت اللجنة التنفيذية ليويفا استضافة مباريات الدور قبل النهائي في دوري الأمم إلى إيطاليا، حيث يواجه المنتخب الأزرق ضيفه الإسباني بمدينة ميلانو الإيطالية في السادس من أكتوبر القادم.

كما يلتقي المنتخب الفرنسي مع منتخب بلجيكا بمدينة تورينو الإيطالية في اليوم التالي.

وستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية في العاشر من نفس الشهر.

وتوج منتخب البرتغال بالنسخة الأولى للبطولة، عندما استضاف مباريات الدور قبل النهائي على ملاعبه العام الماضي.

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