  • مباشر
اللغة

دورتموند يتعادل مع لاتسيو ويصعد إلى ثمن النهائي

لاتسيو دورتموند
مواجهة دورتموند ولاتسيو يوم الأربعاء

دورتموند يتعادل مع لاتسيو ويصعد إلى ثمن النهائي

متابع الغاء المتابعة

دورتموند - أ ف ب

نشر في: آخر تحديث:

بلغ بوروسيا دورتموند الالماني الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله 1-1 مع ضيفه لاتسيو الايطالي بغياب مهاجمه النروجي ارلينغ هالاند بسبب الاصابة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة الأربعاء.

وسجل البرتغالي رافايل غيريرو (44) هدف أصحاب الارض فيما أحرز الدولي الايطالي تشيرو ايموبيلي هدف التعادل ضد فريقه السابق (67 من ركلة جزاء).

ورفع الفريق الالماني رصيده الى 10 نقاط في صدارة المجموعة امام لاتسيو الثاني (9) وكلوب بروج البلجيكي الثالث (7) الذي أسقط ضيفه زنيت سان بطرسبورغ الروسي بثلاثية نظيفة الذي بقي بنقطة يتيمة.

ويلتقي في الجولة الاخيرة فريق العاصمة الايطالية مع ضيفه بروج في مباراة مصيرية لتحديد هوية المتأهل الثاني، فيما يحل دورتموند على زنيت في مواجهة مهمة له لضمان صدارة المجموعة.

وغاب هالاند عن المباراة بعدما أعلن ناديه قبل قرابة الساعة من صافرة البداية عن إصابته في فخذه.

وسجل هالاند 16 هدفًا في 12 مباراة في دوري الابطال، وثمانية في ست مشاركات مع دورتموند الذي انتقل اليه مطلع العام من سالزبورغ النمسوي، بما فيها ستة في هذا الموسم.

وأهدر لاتسيو فرصة افتتاح التسجيل عندما فشل فرانشيسكو أتشيربي في الوصول الى الكرة من عرضية عن الجهة اليمنى على باب الرمى (29).

وأتيحت بعدها فرصة محققة للفريق الاسود والاصفر عندما تصدى الحارس الاسباني بيبي رينا لكرة البلجيكي تورغان هازار، لتتهيأ أمام ماركو رويس سددها بين قدمي الحارس لتمر بجانب سنتيمترات من القائم (30).

وافتتح دورتموند التسجيل بعد لعبة جماعية رائعة مرر مع نهايتها هازار كرة في العمق الى غيريرو الى داخل المنطقة تابعها زاحفة في الشباك (44).

وعادل لاتسيو النتيجة من ركلة جزاء تحصل عليها الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش إثر عرقلة من نيكو سولز، بديل غيريرو، انبرى لها إيموبيلي ليسجل أمام الفريق الذي دافع عن الوانه في موسم 2014-2015.

وأتيحت فرصة لفريق المدرب سيموني انزاغي للخروج بالنقاط الثلاث في الثواني الاخيرة لولا تصدي الحارس السويسري ببراعة لضربة ثابتة نفذها البديل البرازيل أندريا بيريرا (90+4).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر! خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!
أمل يلوح.. بخاخ أنفي قد يحمي من كورونا أمل يلوح.. بخاخ أنفي قد يحمي من كورونا

الأكثر قراءة

سعودية تهدي الإمارات أكبر لوحة بالعالم.. وتدخل سعودية تهدي الإمارات أكبر لوحة بالعالم.. وتدخل "غينيس"
خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر! خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!
من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا
بايدن: لن نسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية بايدن: لن نسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية
شاهد لحظة مقتل مطرب شهير بالرصاص في الشارع شاهد لحظة مقتل مطرب شهير بالرصاص في الشارع
السودان يرفض التفاوض: ملء سد النهضة يحتاج 7 سنوات السودان يرفض التفاوض: ملء سد النهضة يحتاج 7 سنوات

قبل أن تذهب

بايدن يكشف لنيويورك تايمز عن أهم ملامح فكره في إدارة الملفات الشائكة
بايدن يكشف لنيويورك تايمز عن أهم ملامح فكره في إدارة الملفات الشائكة

اكتشف المزيد