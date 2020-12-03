  • مباشر
اللغة

راشفورد مهدد بالغياب عن مباراة يونايتد ووست هام

راشفورد
المهاجم الإنجليزي تعرض إلى إصابة في الكتف

راشفورد مهدد بالغياب عن مباراة يونايتد ووست هام

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن المهاجم ماركوس راشفورد قد يغيب عن مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت بسبب إصابة بالكتف.

واستُبدل لاعب منتخب إنجلترا في الشوط الثاني خلال خسارة يونايتد 3-1 من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأبلغ سولشار محطة "بي.تي.سبورت": شعر بانزعاج بسبب إصابة بالكتف وسنرى مدى سرعة تعافيه، لنأمل أن يكون جاهزا لمباراة وست هام لكننا لا نعرف الآن.

وغاب راشفورد عن مباريات لإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي بسبب إصابة سابقة بالكتف تعرض لها في لقاء ضد إيفرتون.

ويحتل يونايتد المركز التاسع في الدوري بفارق خمس نقاط عن المتصدر توتنهام هوتسبير لكن تتبقى له مباراة مؤجلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها
هكذا تم تغيير 4 آلاف قطعة رخام في المسجد الحرام هكذا تم تغيير 4 آلاف قطعة رخام في المسجد الحرام

الأكثر قراءة

سعودية تهدي الإمارات أكبر لوحة بالعالم.. وتدخل سعودية تهدي الإمارات أكبر لوحة بالعالم.. وتدخل "غينيس"
خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر! خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!
من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا
شاهد لحظة مقتل مطرب شهير بالرصاص في الشارع شاهد لحظة مقتل مطرب شهير بالرصاص في الشارع
بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر
السودان يرفض التفاوض: ملء سد النهضة يحتاج 7 سنوات السودان يرفض التفاوض: ملء سد النهضة يحتاج 7 سنوات

قبل أن تذهب

بايدن يكشف لنيويورك تايمز عن أهم ملامح فكره في إدارة الملفات الشائكة
بايدن يكشف لنيويورك تايمز عن أهم ملامح فكره في إدارة الملفات الشائكة

اكتشف المزيد