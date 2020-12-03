راشفورد مهدد بالغياب عن مباراة يونايتد ووست هام

كشف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن المهاجم ماركوس راشفورد قد يغيب عن مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت بسبب إصابة بالكتف.

واستُبدل لاعب منتخب إنجلترا في الشوط الثاني خلال خسارة يونايتد 3-1 من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأبلغ سولشار محطة "بي.تي.سبورت": شعر بانزعاج بسبب إصابة بالكتف وسنرى مدى سرعة تعافيه، لنأمل أن يكون جاهزا لمباراة وست هام لكننا لا نعرف الآن.

وغاب راشفورد عن مباريات لإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي بسبب إصابة سابقة بالكتف تعرض لها في لقاء ضد إيفرتون.



ويحتل يونايتد المركز التاسع في الدوري بفارق خمس نقاط عن المتصدر توتنهام هوتسبير لكن تتبقى له مباراة مؤجلة.