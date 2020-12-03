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رونالدو يسجل هدفه الـ 750 في مباراة تاريخية للفرنسية فرابارت

رونالدو مهاجم يوفنتوس أمام دينامو كييف

رونالدو يسجل هدفه الـ 750 في مباراة تاريخية للفرنسية فرابارت

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تورينو - د ب أ

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سجل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الهدف 750 في مسيرته خلال الفوز 3-صفر على دينامو كييف يوم الأربعاء، بينما أصبحت ستيفاني فرابارت أول سيدة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووضع فيديريكو كييزا يوفنتوس في المقدمة بضربة رأس ليحرز أول أهدافه على الإطلاق في البطولة في الدقيقة 21، وأضاف رونالدو الهدف الثاني قبل مرور ساعة على البداية بقليل ليصل لرقم جديد في مسيرته. وأكمل ألفارو موراتا ثلاثية الفريق الإيطالي في الدقيقة 66.

ستيفاني فرابارت الحكمة الفرنسية
ستيفاني فرابارت الحكمة الفرنسية



وأدارت فرابارت (36 عاما) مباراة هادئة وانذرت ثلاثة لاعبين وتجاهلت احتساب ركلة جزاء واحدة للفريق الأوكراني في الشوط الأول.

وتأهل يوفنتوس، صاحب المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة خلف برشلونة، بالفعل إلى دور الستة عشر بينما ودع كييف، الذي يملك نقطة واحدة، المسابقة.

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