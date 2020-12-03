سولشاير يلوم مهاجميه بعد خسارة باريس

ألقى أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد باللوم على افتقار مهاجميه للفاعلية في الهزيمة 3-1 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وهز نيمار الشباك مرتين لبطل فرنسا، فيما أهدر يونايتد عدة فرص بعد إدراك ماركوس راشفورد التعادل 1-1.

وقال سولشاير: كانت مباراة جيدة استحقت حضور الجماهير. بمزيد من الفاعلية كنا نستطيع حسم هذه المباراة. اتيحت لنا الفرص لحسمها، اتيحت لنا عدة فرص خطيرة. الفارق في المباريات الكبيرة هي الفاعلية.

وطُرد البرازيلي فريد لاعب وسط يونايتد في الدقيقة 70 بعد حصوله على إنذار في الشوط الأول وهو ما جعله مرشحا للخروج خلال الاستراحة، وأشار سولشاير إلى أنه فكر في إخراج اللاعب البرازيلي لكنه يعتقد أن الطرد كان قاسيا.

وقال فريد: قدم أداء جيد. تحدثنا عن حفاظه على هدوئه. الإنذار الثاني كان خطأ يمكن عدم احتسابه. أندير هيريرا يعلم ذلك.

ويتساوى يونايتد وباريس سان جيرمان ورازن ولايبزيغ بتسع نقاط ويخرج فريق المدرب سولشاير لحسم تأهله في ألمانيا الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب النرويجي: مصيرنا ما زال بين أيدينا. لو ذهبنا وفزنا في لايبزيغ سنتأهل. نريد الاستمرار في دوري الأبطال ونحن بحاجة لإظهار ذلك بأداء جيد الأسبوع المقبل.