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طبيب وولفرهامبتون: خيمينيز يتعافى بشكل ممتاز

راؤول خيمينيز وولفرهامبتون
خيمينيز تعرض إلى كسر في الجمجمة

طبيب وولفرهامبتون: خيمينيز يتعافى بشكل ممتاز

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لندن - رويترز

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أكد طبيب وولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن المهاجم راؤول خيمينيز "يتعافى بشكل ممتاز" بعد خضوعه لجراحة لعلاج الكسر الذي تعرض له في الجمجمة وربما يترك المستشفى الأسبوع المقبل.

وأصيب المهاجم المكسيكي البالغ عمره 29 عاما بعد التحام مع ديفيد لويز مدافع أرسنال باستاد الإمارات يوم الأحد، وبعد العلاج لفترة طويلة على أرض الملعب خرج على محفة وتم نقله إلى المستشفى.

وقال مات بيري طبيب وولفرهامبتون: نحن سعداء بتقارير الأطباء، يتعافى بشكل ممتاز. ربما يكون مستعدا للخروج من المستشفى بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف: بعد أي إصابة بهذا التعقيد تصبح المواعيد غير محددة لكن نستطيع القول إن أكثر ما يحتاجه راؤول ببساطة هي المساحة الشخصية والراحة والهدوء.

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