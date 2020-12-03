عودة الجماهير "تشعل" ديربي شمال لندن

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي أن "عودة الجماهير بأعداد محدودة للملاعب للمرة الأولى منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي يعتبر أمرا "استثنائيا".

وتم السماح لأندية التي تقع في المدن التي تنخفض فيه حدة القيود المتعلقة بجائحة كورونا للمستويين الأول والثاني، مثل لندن وليفربول، باستقبال الفي مشجع أما المدن التي ترتفع فيها حدة القيود مثل مانشستر وميدلاندز وشمال إنجلترا فإن أنديتها ستواصل خوض المباريات في غياب الجماهير.

ويلتقي توتنهام مع ضيفه أرسنال في مباراة ديربي يوم الأحد في حضور الجماهير ويتمنى أرتيتا أن يقدم الفريقان عرضا جيدا يظل عالقا في أذهان الجماهير.

وقال أرتيتا: سيكون أمرا استثنائيا استعادة الجماهير، ستكون مشاعر غريبة، أشعر بالأسف أيضا لآلاف الجماهير التي أثق أنها ترغب في الحضور لكن لا تستطيع.

وسجل أرسنال أسوأ بداية للموسم منذ عام 1981 بعد خسارته في الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف ليحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أرتيتا لا يخشى فقدان وظيفته.

وأوضح أرتيتا أن مدافعه البرازيلي ديفيد لويز سيخضع للكشف الطبي لتحديد إمكانية مشاركته أمام توتنهام بعد تعرضه لجرح قطعي في الرأس عقب ارتطامه براؤول خيمينيز، في الوقت الذي جرى نقل خيمينيز إلى المستشفى للخضوع لجراحة طارئة في الجمجمة.

وقد يفتقد توتنهام جهود هدافه هاري كين حيث أكد المدرب البرتغالي للفريق تعرض مهاجم المنتخب الإنجليزي لإصابة يوم الأربعاء لكن رفض تحديد تفاصيلها.

وكان من المقرر أن تنطلق الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الجمعة بمباراة أستون فيلا أمام ضيفه نيوكاسل لكن الأخير طالب بتأجيل المباراة نتيجة تفاقم أزمة فيروس كورونا في صفوفه.