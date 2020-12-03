لاعب ريال مدريد يعلن إفلاسه

أعلن الهولندي رويستون درينثي، لاعب ريال مدريد السابق، إفلاسه التام، وأبدى عدم قلقه من الظروف التي يعاني منها في الوقت الحالي.

وتناقلت وسائل الإعلام تصريحات الظهير الأيسر الذي ارتدى قمصان 11 ناديا خلال مسيرته الاحترافية التي وصلت إلى الدرجة الثالثة.

وعلق صاحب الـ "33 عاما" على إفلاسه في تصريحات لصحيفة "فولبازون" الهولندية: لست قلقا من الموقف الحالي الذي أعاني منه، لأنني لا أخاف بسهولة من هذه الأشياء.

وعانى اللاعب الذي خاض 64 مباراة مع ريال مدريد من التخبط في حياته، فبعد فشله في مسيرته الرياضية انتقل إلى الغناء واعتزل كرة القدم، قبل أن يعود مجددا إلى الملاعب لكن في الدرجات الدنيا بهولندا.

وكشف في تصريحات سابقة عام 2017، أنه عانى من الفوضى في نفقاته، وكشف عن تعرضه للغش في ريال مدريد بخصوص راتبه، كما تعرض للخداع من أصدقاء سابقين، ووصل وزنه في وقت ماض إلى 96 كيلو غراما، مما جعله يتبع نظاما غذائيا قاسيا.