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لايبزيغ يعزز حظوظ التأهل بفوز قاتل على باشاك شهير

لايبزيغ 
من لقاء لايبزيغ أمام باشاك شهير

لايبزيغ يعزز حظوظ التأهل بفوز قاتل على باشاك شهير

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برلين - د ب أ

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عزز لايبزيغ الألماني آماله في التأهل لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه المثير 4 - 3 على مضيفه اسطنبول باشاك شهير التركي اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من منافسات المجموعة الثامنة بمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، بفارق المواجهات المباشرة خلف مانشستر يونايتد الإنجليزي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، قبل لقائه مع باريس سان جيرمان الفرنسي، صاحب المركز الثالث بست نقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة، فيما بقي باشاك شهير قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

وبادر لايبزيغ بالتسجيل عبر لاعبه يوسف بولسن في الدقيقة 26، قبل أن يضيف زميله نوردي موكيلي الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وأشعل باشاك شهير المباراة من جديد، عقب تسجيل عدنان قهوجي الهدف الأول للفريق التركي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن داني أولمو أضاف الهدف الثالث للايبزج في الدقيقة 66.

وواصل قهوجي تألقه بعدما أضاف الهدفين الثاني والثالث لباشاك شهير في الدقيقتين 72 و85.

وبينما كان الجميع يتأهب لانتهاء اللقاء بالتعادل 3 - 3، أحرز أليكسندر سورلوت هدف الفوز القاتل لفريق لايبزيغ في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الثاني.

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